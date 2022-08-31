В Бурятии отец похоронил сына и записался добровольцем в Украину

«Сибирь.Реалии»* рассказали историю семьи из поселка Оймур в Бурятии. Ринат Садыков 27 февраля попрощался со своим 22-летним сыном Вячеславом Садыковым, который погиб в Украине. После этого Ринат решил записаться добровольцем на «спецоперацию», чтобы понять, почему и за что погиб его сын.

Отец рассказал, что сам уговорил сына пойти в армию, потому что в поселке нет работы. В том, что войска оказались не готовы Садыков обвиняет Путина и Шойгу.

«Шойгу, Путин, чем они думали? Они же знали, что это назревает, могли ведь подготовить войска, которые участвовали где-то, собрать воинов, а не ребятишек этих отправлять. Новости смотрел, за день до того [как узнал, что сын погиб]. С нашей стороны, говорят, потерь нет. Потом приходят и говорят... Кому верить?» — говорит Ринат.

После этого он сам отправился на фронт, где пробыл два месяца, но об армейской службе он рассказывает неохотно. Он отмечает, что командование плохое, армии у нас нет, «влегкую кладут наших ребят».

«Находили альбомы семейные, там же все разбомблено в Украине. Альбом смотрел. Ребята, с кем воюем, считай, наши тоже. В альбоме он в Афгане был, а сейчас мы друг с другом воюем. Какое это дело? Рука даже порой не поднимается, считай, он свой тоже. И попробуй разберись..», — рассуждает Садыков.

*«Сибирь.Реалии»* Минюст России считает «иностранным агентом».