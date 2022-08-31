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#Новости

Минобороны рассказало, что было целью ударов в детском саду, бизнес центре и жилом доме в Харькове

31.08.2022

В ведомстве рассказали, куда наносили удары, но все равно утверждают, что детский сад, бизнес центр и жилой дом — не гражданские объекты

Минобороны России назвали фейком удар по гражданским объектам в Харькове 30 августа. По данным мэра города Игоря Терехова, пять человек погибли, семь получили ранения. 

По версии Минобороны, в Харькове атаковали объекты, занятые ВСУ, а украинская сторона скрывает цели российских войск, и показывает только часть повреждений. 

«Детский сад №323 не работал, так как все образовательные учреждения на Украине работают исключительно в удаленном режиме с самого начала СВО. В здании сада было расположение ВСУ», — пишут в канале «Борьба с фейками», на который ссылается министерство. 

В парке «Саржин Яр» ракеты летели в бизнес центр, а не в туалет, добавили в ведомстве. По их данным на первых этажах бизнес центра размещались военные. 

По поводу попадании в жилой пятиэтажный дом отмечено, что рядом с ним есть военный университет и здания общежитий, которые «не показывают украинские СМИ». 

Сейчас мэр Харькова Игорь Терехов привал жителей быть осторожнее: после вчерашнего обстрела в нескольких районах много неразорвавшихся кассет от боеприпасов. 


Фото: ГСЧС Украины


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