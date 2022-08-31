Минобороны рассказало, что было целью ударов в детском саду, бизнес центре и жилом доме в Харькове

Минобороны России назвали фейком удар по гражданским объектам в Харькове 30 августа. По данным мэра города Игоря Терехова, пять человек погибли, семь получили ранения.

По версии Минобороны, в Харькове атаковали объекты, занятые ВСУ, а украинская сторона скрывает цели российских войск, и показывает только часть повреждений.

«Детский сад №323 не работал, так как все образовательные учреждения на Украине работают исключительно в удаленном режиме с самого начала СВО. В здании сада было расположение ВСУ», — пишут в канале «Борьба с фейками», на который ссылается министерство.

В парке «Саржин Яр» ракеты летели в бизнес центр, а не в туалет, добавили в ведомстве. По их данным на первых этажах бизнес центра размещались военные.

По поводу попадании в жилой пятиэтажный дом отмечено, что рядом с ним есть военный университет и здания общежитий, которые «не показывают украинские СМИ».

Сейчас мэр Харькова Игорь Терехов привал жителей быть осторожнее: после вчерашнего обстрела в нескольких районах много неразорвавшихся кассет от боеприпасов.





Фото: ГСЧС Украины