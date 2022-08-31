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#Новости

В Курской области под обстрел попали два села

31.08.2022

Погибли животные на ферме

Губернатор Курской области Роман Старовойт вчера вечером сообщил, что под минометный обстрел попали два села в Глушковском районе: Алексеевка и Елизаветовка. В Елизаветовке пострадал животноводческий комплекс, более 20 животных погибли. 

По словам Старовойта, в Алексеевке вероятнее всего целью ВСУ была вышка сотовой связи. Возле нее горела трава и солома. 

В Елизаветовке повреждены шесть частных домовладений: в основном крыши и окна. Жертв среди мирного населения нет. На животноводческом комплексе, где содержался крупный рогатый скот элитной голландской породы, погибло более 20 животных.


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