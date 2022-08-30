Глава МИД Франции призвала разделять тех, кто причастен к конфликту в Украине, и рядовых граждан

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в вопросе о введении визовых ограничений для россиян призвала разделять тех, кто причастен к боевым действиям в Украине, и обычных людей.

«Если первые несут ответственность за конфликт, то вторые — нет, и мы должны сохранить с ними связь. Необходимо проводить это четкое различие», — приводит ее слова РБК.

Германия и Франция в преддверии встречи глав МИД стран Евросоюза, которая проходит в Праге во вторник и среду, выступили с совместным заявлением против введения визового запрета для россиян. Документ с изложением позиции двух стран был направлен другим членам сообщества, передает DPA.

В заявлении Германии и Франции говорится, что данная мера является контрпродуктивной. При этом стороны выступают за тщательную проверку российских визовых заявлений на предмет риска для безопасности, но при этом подчеркивают, что визы все же должны выдаваться. В частности, речь идет о студентах, деятелях искусства, ученых и специалистах, независимо от того, может ли им угрожать политическое преследование.

Другие, в частности восточные и скандинавские страны, решительно выступают за тотальный запрет на въезд граждан РФ в Европу. Так, министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод на прошлой неделе назвал «провокационным» пребывание русских мужчин на пляжах в Южной Европе, в то время как украинцы призывного возраста не могут покинуть пределы своей страны и вынуждены бороться за свободу.