Подоляк объявил о подготовке эвакуационных маршрутов для жителей Крыма

Украина разрабатывает эвакуационные маршруты для жителей Крыма. Об этом в своих соцсетях сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Понятно, что для Украины жизни граждан — безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть остров на время активной деоккупации. Пока же просим всех держаться подальше от военных объектов и проверить укрытия», — написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Крымская платформа» заявил, что Украина «установит контроль над аннексированным Россией» Крымом. «Чтобы преодолеть террор, необходимо одержать победу в борьбе с российской агрессией. Необходимо освободить Крым. Это будет возрождение мирового закона и порядка», — сказал он.

С начала августа на военных объектах в Крыму регулярно гремят взрывы. После инцидентов в поселке Новофедоровка, а также в Джанкое, Севастополе, около Евпатории и Керчи Россия понесла значительные потери боевой техники, утверждает западная разведка. Комментируя инцидент в Новофедоровке, Зеленский не сказал, причастны ли ВСУ к взрывам в Крыму, но заявил, что «эта война началась с Крыма и должна закончиться Крымом».