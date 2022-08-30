188-й день боев: главное

CNN сообщили, что миссия МАГАТЭ из 14 специалистов из разных стран прибыла в Киев. В делегации нет экспертов из Великобритании и США.

Минобороны России с утра снова обвинило Украину в обстреле станции с беспилотников. Атаку, по данным ведомства, удалось отразить, дроны — перехватить. Также атаки вели из артиллерии.

Украинская сторона сообщает, что Россия планирует атаковать пути следования миссии, пишет ВВС. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, российские власти планируют предложить проход через Крым и занятые российскими войсками районы ЛДНР.

При этом в утреннем брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что миссии МАГАТЭ очень важна для России, и Москва заинтересована в их приезде, пишет «Коммерсант».

Минобороны России подтвердило контрнаступление украинских войск. Но, по данным ведомства, попытки на нескольких направлениях: Николаевском, Херсонском и Криворожском — не увенчались успехом, ВСУ понесли значительные потери. При этом CNN со ссылкой на украинского чиновника сообщили, что Россия потеряла контроль над 4 населенными пунктами.

В Харькове после обстрела погибли мирные жители. Сначала был утренний обстрел — известно о пяти погибших, рассказал мэр города Игорь Терехов. Еще семь человек пострадали. Но вечером Терехов сообщил о новых обстрелах: начался пожар в многоэтажке.

Минобороны России не комментировало удар. В сводке за 30 августа ведомство отчиталось о поражении «пунктов управления националистического формирования в городе Харьков».

Washington Post сообщает, что Россия атаковала деревянные муляжи американских ракет HIMARS. Военные не смогли различить их от настоящих с беспилотников. По словам чиновников США и Украины, по муляжам выпустили не менее 10 дорогостоящих крылатых ракет большой дальности «Калибр». В Киеве планируют расширить производство таких «ложных целей».

Reuters и Washington Post писали сегодня со ссылкой на американских чиновников, что Россия получила от Ирана беспилотники. Но с ними возникло много проблем. Российские военные планировали использовать их в Украине для наведения, атаки и разведки. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эту публикацию «вбросом», пишет «Коммерсант». Но отношения России и Ирана он назвал динамичными, и они, по его мнению, будут развиваться.

ВВС сообщили, что в Славянске пострадала база Красного Креста после обстрела российских войск. Волонтеры не пострадали, но разрушено здание и повреждены три автомобиля. Группа в Славянске занималась эвакуацией. Военных объектов поблизости нет.

Разведка Британии пишет, что ВСУ усилили артобстрелы на юге Украины. Украинские дальнобойные высокоточные удары мешают снабжению российских войск.

Но с начала августа Россия значительно усилила позиции на западном берегу Днепра в районе Херсона. Вероятнее всего, на место дислоцировались, к войскам Южного военного округа, подразделений Восточного военного округа. Несмотря на это, большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от хрупких линий снабжения по паромным и понтонным мостам через Днепр.

Если Украине удастся провести длительные наступательные операции, сплоченность этой непроверенной структуры, сформированной Россией для укреплению позиций из войск Южного и Восточного военного округа, вероятно, станет ключевым фактором устойчивости российской обороны на юге.

Аналитики Института изучения войны (ISW) также подтвердили, что контрнаступление Украины началось. Об этом говорили как российские, так и украинские источники. И, несмотря на российские победы, которые заявило Минобороны, возможно ВСУ действительно удалось освободить несколько населенных пунктов.

По поводу миссии МАГАТЭ аналитики сообщили, что по данным российской стороны, 29 августа украинские силы обстреляли Хмельницкую атомную электростанцию ​​в глубине западной Украины и вдали от линии фронта. Киев эти сообщения опроверг. Также Россия утверждала, что несколько членов МАГАТЭ из нынешней миссии останутся на ЗАЭС на постоянной основе. Но подтверждения этой информации нет.