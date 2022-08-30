В Петрозаводске экс-заключенному назначили запрет определенных действий по делу о военных «фейках»

Суд в Петрозаводске избрал бывшему заключенному Рубену Погосяну меру пресечения в виде запрета определенных действий по уголовному делу о военных «фейках». Об этом сообщает издание «Север.Реалии»*.

«Рубену Погосяну запрещено пользоваться интернетом и телефоном, общаться с участниками уголовного дела, участвовать в массовых мероприятиях и покидать город», — говорится в сообщении.

Об обысках в доме Рубена Погосяна накануне сообщили «Сетевые свободы». По данным проекта, его задержали по подозрению в распространении «фейков» о российской армии (ст. 207. 3 УК РФ). Поводом к преследованию стали апрельские посты Погосяна о Буче, Мариуполе и Краматорске.

«Сетевые свободы» добавили, что Погосян стал известен в Петрозаводске после того, как раскрыл информацию о злоупотреблениях сотрудников ИК-9. Сотрудникам колонии следком отказал в возбуждении дела о клевете, а сами сотрудники ФСИН стали обвиняемыми по делу об избиении заключенных.

*«Север.Реалии» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

