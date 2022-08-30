Турчак: в России появятся «правильные» учебники истории с главами о боевых действиях в Украине

В «правильных» учебниках по истории России появятся параграфы о специальной военной операции в Украине. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Турчак на встрече с молодежными патриотическими объединениями в Южно-Сахалинске заявил, что уже обсуждал этот вопрос с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и помощником российского президента Владимиром Мединским.

«Мы выпустим правильный учебник истории, в котором будут новые главы, посвященные СВО и подвигам наших ребят», — приводит пресс-служба партии слова Турчака.

О планах включить в школьный курс по истории информацию о боевых действиях в Украине Кравцов говорил еще в апреле. «Конечно, дополним учебники истории, программы по истории теми событиями, которые происходят сейчас, в том числе событиями, которые связаны со спецоперацией», — говорил он.