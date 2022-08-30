Тайваньские военные впервые открыли огонь по китайскому беспилотнику

Военные Тайваня впервые открыли огонь по китайскому беспилотнику, который вошел в воздушное пространство островного государства. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на армейское командование обороны архипелага.

Дрон Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приблизился к островам Цзиньмэнь. Получив об этом информацию, президент Тайваня Цай Ивэнь отдала военному командованию приказ принять «решительные меры». После того как по китайскому беспилотнику открыли огонь, он улетел в сторону города Сямэнь, расположенного в прибрежной китайской провинции Фуцзянь.

Это не первый случай приближения китайских беспилотников к территории Тайваня. Однако прежде тайваньские военные отвечали предупредительными сигнальными ракетами в случае приближения дронов к территории островного государства.

Напряжение между КНР и Тайванем возросло после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров. В МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань является серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая. Власти КНР также отметили, что США своими действиями посылают неверные сигналы сепаратистским силам острова и подрывают мир и стабильность в регионе. В ответ на сближение США и Тайваня КНР объявила о серии военных учений у берегов острова.