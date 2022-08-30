TikTok грозит штраф до 4 млн рублей за отказ удалить «пропаганду ЛГБТ и феминизма»

Роскомнадзор составил на компанию-владельца популярной социальной сети Tik-Tok протокол из-за отказа удалить контент, содержащий «пропаганду нетрадиционных ценностей ЛГБТ, феминизма». Об этом сообщает РИА Новости из судебного участка мирового судьи Таганского района Москвы

«На основании трёх решений Росмолодежи Роскомнадзор составил протокол за пропаганду нетрадиционных ценностей ЛГБТ, феминизма и искаженное представление традиционных сексуальных отношений», — объявил судья Тимур Вахрамеев.

Компании вменяют статью о неудалении информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП), ей грозит штраф до 4 миллионов рублей. Слушание по делу продолжится 4 октября.

Ранее Роскомнадзор без предупреждения ограничил доступ к сайту крупнейшего сахалинского информационного агенства Sakh.com. С соответствующей просьбой выступила председатель сахалинской организации «Совет солдатских матерей» Нина Ключникова.

После 24 февраля в России усилилась блокировка сайтов изданий, которые рассказывают о боевых действиях в Украине. 24 июля стало известно, что Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать новый сайт «Новой рассказ-газеты» Novaya.no из-за «дискредитации» вооруженных сил. Какой материал вызвал вопросы, в ведомстве не уточнили и потребовали заблокировать весь сайт. Сайт работал семь дней и 9 часов.



















