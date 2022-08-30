«Газпром» остановит подачу газа по «Северному потоку» с 4:00 31 августа по 4:00 3 сентября

«Газпром» подтвердил остановку на трое суток подачи газа по единственной оставшейся турбине «Северного потока» из-за ремонта. Соответствующее заявление опубликовано на информационной платформе Seeburger во вторник, передает ТАСС.

В официальном сообщении, опубликованном в соответствии с регламентом ЕС о целостности и прозрачности оптового энергетического рынка (РЕМИТ), «Газпром» опубликовал сроки проведения ремонта — с 04:00 31 августа по 04:00 3 сентября (мск). Причиной остановки транзита газа станут «профилактические работы на ГПУ N24 на КС «Портовая».

О решении остановить на трое суток прокачку газа в Европу «Газпром» объявил 19 августа. Причиной в компании назвали «проведение технического обслуживания и планово-предупредительных работ». «Газпром» выполнит их вместе со специалистами компании Siemens. После завершения техобслуживания транзит газа будет восстановлен до уровня 33 млн кубометров в сутки.

В середине июня стало известно, что у компании Siemens возникли проблемы с ремонтными работами: из-за санкций начались задержки. «Газпром» из-за этого сократил максимальные объемы поставок по газопроводу «Северный поток-1», который является основным газопроводом для поставок российского газа в Германию.

В конце июля российская энергетическая компания объявила о полной остановке работы предыдущей турбины. Тогда же был установлен уровень прокачки газа, который действует в настоящее время — 33 млн кубометров в сутки.



