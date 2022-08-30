Навального* в третий раз за месяц отправили в ШИЗО — теперь на семь суток

Оппозиционного политика Алексея Навального* третий раз за месяц поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) в исправительной колонии №6 в Мелехово Владимирской области — теперь на 7 суток. Поводом послужило то, что он «неправильно представился». Об этом сам Навальный* рассказал в своем Telegram-канале.

«Итак, меня запирали на 3 суток, потом на 5, сейчас на 7 за «неправильно представился». И эта «лесенка» будет идти до максимально возможных 15, а потом я буду сидеть сроками по 15, «пока не успокоюсь», — рассказал он.



Навальный* связывает свое заключение в ШИЗО с тем, что «слишком политически активен для заключенного». По его словам, у руководства колонии вызывает «большое раздражение» созданный им профсоюз заключенных.

«Ну и настоящее бешенство у Кремля от нашей работы по продвижению «списка 6000» — олигархов, коррупционеров и разжигателей войны, в отношении которых должны быть введены санкции», — добавил политик.

Впервые Навальный* попал в ШИЗО на трое суток 15 августа. Причиной стало то, что он «регулярно расстегивал верхнюю пуговицу робы», будучи на промзоне. Навальный* рассказывал, что содержащимся в ШИЗО запрещены письма, свидания, передачи и курение сигарет. Бумагу и ручку выдают на 1 час 15 минут в день, прогулка — час в день в «такой же камере, но с куском неба».

«В 5 утра забирают матрас и подушку (это называется «мягкий инвентарь») и поднимают койку. В 9 вечера койку снова опускают. <…> Все время обыски и руки за спиной», — написал политик.

И.о. начальника колонии тогда пригрозил Навальному* тем, что тот не сможет увидеться со своими родными в сентябре, если не «пересмотрит свое отношение». Дело в том, что содержащимся в ШИЗО запрещены свидания с близкими.

Второй раз Навального* поместили в ШИЗО из-за того, что тот три секунды держал руки не за спиной. Тогда он провел в штрафном изоляторе 5 суток.





*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Он включен также в реестр «иностранных агентов»..