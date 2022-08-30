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#Новости

Компания племянницы Путина из-за санкций переезжает из Швейцарии в ОАЭ

30.08.2022

Речь идет об Анне Цивилевой, возглавляющей трейдинговую компанию KSL

Трейдинговая компания KSL (Kolmar Sales and Logistics), которая принадлежит Анне Цивилевой, племяннице президента РФ Владимира Путина, переезжает из швейцарского Цуга в Дубай. Об этом сообщает швейцарское издание Le Temps.

KSL входит в угледобывающую группу «Колмар» Анны Цивилевой, которая, как утверждает «Агенство», является племянницей российского президента. Она возглавила компанию в 2016 году после того, как ее муж стал губернатором региона.

В конце июня супружеская чета попала под санкции Великобритании. В пресс-релизебританского правительства говорилось, что «пара извлекла значительную пользу из своих отношений с Путиным». В частности, «Агентство» сообщало, что после перехода под контроль Цивилевых «Колмар» получил налоговые преференции, льготное кредитование на 4 млрд рублей и прямую финансовую поддержку из бюджета на сумму 11 млрд рублей.

Решение о переезде связано с тем, что Швейцария присоединилась к европейскому эмбарго на топливо из РФ. В связи с этим компания больше не может осуществлять свою деятельность в этой стране. Теперь KSL будет работать из Дубая. Вместе с ней из Цуга переехали представительства компаний СУЭК и «Эльгауголь».

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