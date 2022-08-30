Компания племянницы Путина из-за санкций переезжает из Швейцарии в ОАЭ

Трейдинговая компания KSL (Kolmar Sales and Logistics), которая принадлежит Анне Цивилевой, племяннице президента РФ Владимира Путина, переезжает из швейцарского Цуга в Дубай. Об этом сообщает швейцарское издание Le Temps.

KSL входит в угледобывающую группу «Колмар» Анны Цивилевой, которая, как утверждает «Агенство», является племянницей российского президента. Она возглавила компанию в 2016 году после того, как ее муж стал губернатором региона.

В конце июня супружеская чета попала под санкции Великобритании. В пресс-релизебританского правительства говорилось, что «пара извлекла значительную пользу из своих отношений с Путиным». В частности, «Агентство» сообщало, что после перехода под контроль Цивилевых «Колмар» получил налоговые преференции, льготное кредитование на 4 млрд рублей и прямую финансовую поддержку из бюджета на сумму 11 млрд рублей.

Решение о переезде связано с тем, что Швейцария присоединилась к европейскому эмбарго на топливо из РФ. В связи с этим компания больше не может осуществлять свою деятельность в этой стране. Теперь KSL будет работать из Дубая. Вместе с ней из Цуга переехали представительства компаний СУЭК и «Эльгауголь».