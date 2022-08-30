Российские правозащитники призвали ЕС создать мандат Спецдокладчика ООН по правам человека в РФ

Российские правозащитники направили в европейский Совет по правам человека обращение с призывом инициировать резолюцию о создании мандата Спецдокладчика ООН по правам человека в России. Заявление подписали 27 российских правозащитных организаций, в том числе «ОВД-Инфо»*, «Мемориал»**, «Первый отдел», «Команда против пыток», «Российская ЛГБТ-сеть»***, «Голос»****, фонд «Сфера»***** и «Общественный вердикт»******.

После того, как Россию исключили из Совета Европы, ее граждане больше не могут пользоваться защитой Европейской конвенции по правам человека, говорится в заявлении. В июне Госдума отказалась исполнять решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта. В июле Россия не пришла на встречу Комитета по правам человека ООН, где должна была обсуждаться ситуация в стране.

При этом масштабы политических репрессий в стране растут с каждым днем, указали авторы обращения. Так, с февраля 2022 года российские власти заключили под стражу 16 437 человек за участие в акциях протеста или высказывания с критикой росийских властей, в том числе и в отношении Украины.

«Мы отмечаем и приветствуем совместные заявления в отношении ситуации в России, сделанные на 49-й и 50-й сессиях Совета по правам человека. <…>Теперь мы призываем государства-члены ЕС мобилизовать эту поддержку и солидарность и взять на себя инициативу по учреждению мандата Специального докладчика по ситуации с правами человека в Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Среди организаций, которые подписали заявление — «ОВД-Инфо»*, «Мемориал»**, «Команда против пыток», «Первый отдел», «Российская ЛГБТ-Сеть»***, «Голос»****, фонд «Сфера»*****, «Общественный Вердикт»******, «Насилию.Нет»******, «Русь Сидящая»******* и многие другие. Всего свою подпись поставили 27 правозащитных организаций.

*«ОВД-Инфо», **«Мемориал», ***«Российскую ЛГБТ-сеть», ****«Голос», *****«Сферу» и ******«Общественный вердикт», ******Насилию.Нет», *******«Русь Сидящую» Минюст РФ считает «иностранными агентами».