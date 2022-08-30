Ивану Сафронову запросили 24 года колонии строгого режима по делу о гостайне

UPD: В перерыве прокурор Эльвира Зотчик предложила Ивану Сафронову признать свою вину в обмен на уменьшение срока в два раза — до 12 лет колонии строгого режима, сообщает «Первый отдел». Журналист на это не согласился.

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Прокурор Борис Локтионов на слушаниях в Мосгорсуде запросил бывшему корреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей», советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову 24 года колонии строгого режима по уголовному делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает «Первый отдел», адвокаты которого ведут дело Сафронова.

«Сегодня прокурор Борис Локтионов запросил срок для нашего подзащитного Ивана Сафронова. Он требует отправить журналиста в колонию на 24 года. Это всего на год меньше максимального срока», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правозащитного проекта.

Как отметили в «Первом отделе», доказательств «преступной деятельности» по делу Сафронова у следствия нет. Все свидетели со стороны обвинения заявляли о том, что корреспондент занимался обычной журналистикой, не преступая закон.

Иван Сафронов находится под стражей больше 2 лет. По версии следствия, во время работы в «Коммерсанте» Сафронов с 2015 по 2018 годы готовил аналитические материалы о военно-промышленном комплексе России. Но делал это он якобы по просьбе гражданина Чехии Мартина Лариша и немецкого политолога Дмитрия Воронина. В материалах, которые публиковал журналист, по версии силовиков, содержится «гостайна», но все данные Сафронов брал, по его словам, из открытых источников.

Ранее сообщалось, что журналисты «Проекта»* получили доступ к уникальным документам по делу Ивана Сафронова. Из них следует, что в уголовном деле о «шпионаже» нет ни свидетелей, ни мотивов преступления, ни орудия совершения преступления.

«Проект»* выяснил, что шесть файлов из обвинительного заключения полностью совпадают с открытыми данными, а один — почти совпадает. Эти «секретные» сведения Сафронов якобы выведал от своих источников, которые при этом сообщили, что не давали ему данных, содержащих секретную информацию. В качестве мотива следствие предполагает корыстный умысел. Но обвинение так и не доказало, что от иностранных спецслужб Сафронов получал какие-то деньги.

*«Проект» Минюст России считает «нежелательной организацией».

