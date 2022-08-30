Леонида Гозмана* арестовали на 15 суток

«Вот так» сообщили, что суд арестовал Леонида Гозмана* на 15 суток по ст. 13.48 КоАП об отождествлении СССР с нацистской Германией. Его задержали вчера в Москве, ночь он провел в спецприемнике.

Поводом стал его пост в соцсети двухлетней давности. «Гитлер — абсолютное зло, но Сталин еще хуже. СС — преступники, но НКВД еще страшнее, потому что чекисты убивали своих», — писал Гозман*.

Как сообщала SOTA, сегодня на суде сначала перепутали диски с доказательствами. Сначала показали видеозапись с девушкой, которая говорит: «Привет, я Маша, и меня сняли с муниципальных выборов по Тверскому району». Скорее всего, это было видео с экс-кандидатом в муниципальные депутаты Марией Волох, которую сняли с выборов в Москве.

«Я не демонстрировал экстремистских символов, никаких свастик. Я не храню фуражку Гитлера, как ее хранят в главном храме Вооруженных Сил РФ. Я не призывал к насилию, у меня есть масса текстов, где я говорю что все политические изменения должны проходить мирно. Я сказал что Гитлер и Сталин действовали по-разному. Сказал, что Гитлер убивал чужих, а Сталин убивал своих. И всему этому есть подтверждение, в том числе и памятник жертвам коммунистического режима недалеко отсюда», — цитирует SOTA заявление Гозмана в суде.

*Леонида Гозмана Минюст России считает иностранным агентом.