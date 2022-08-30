Мэр Харькова заявил о пяти погибших и семи пострадавших в результате обстрела в центре города

По меньшей мере пять человек погибли, семь пострадали в результате артиллерийского обстрела Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, после удара в жилом доме в центре города начался пожар.

«По словам спасателей есть пострадавшие — таким образом их количество растет», — написал он в своем Telegram-канале.

Терехов отметил, что было зафиксировано как минимум восемь прилетов, площадь обстрела оказалась довольно большой. Помимо жилого сектора ракеты попали в два места отдыха и дошкольное учебное заведение, у близлежащих домов оказались выбиты окна, заявил он.

Глава Харьковской областной военной администрации Украины Олег Синегубов подтвердил информацию об обстреле Харькова. По его словам, погибли как минимум четыре человека, еще девять ранены.

«На месте работают все экстренные службы, пострадавшим оказывается помощь. Информация уточняется. Возможны новые обстрелы. Оставайтесь в укрытиях», — написал он в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ напрямую факт удара по центру города не подтвердило. Однако в последней сводке министерства говорится, что «за сутки поражены пять пунктов управления, в том числе <…> националистического формирования в городе Харьков».