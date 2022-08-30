В ЕС произошел раскол из-за вопроса о визовом запрете для россиян

Страны Евросоюза не могут достичь соглашения по вопросу о введении визового запрета для российских туристов. По одну сторону баррикад оказались Франция и Германия, по другую — ряд восточноевропейских и скандинавских стран, обращает внимание Reuters. Власти РФ, в свою очередь, называют эту меру примером антироссийской повестки дня Запада.

Германия и Франция в преддверии встречи глав МИД стран Евросоюза, которая будет проходить в Праге во вторник и среду, выступили с совместным заявлением против введения визового запрета для россиян. Документ с изложением позиции двух стран был направлен други членам сообщества, передает DPA.

В заявлении Германии и Франции говорится, что данная мера является контрпродуктивной. При этом стороны выступают за тщательную проверку российских визовых заявлений на предмет риска для безопасности, но при этом подчеркивают, что визы все же должны выдаваться. В частности, речь идет о студентах, деятелях искусства, ученых и специалистах, независимо от того, может ли им угрожать политическое преследование.

Другие, в частности восточные и скандинавские страны, решительно выступают за тотальный запрет на въезд гражданам РФ в Европу. Так, министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод на прошлой неделе назвал «провокационным» пребывание русских мужчин на пляжах в Южной Европе, в то время, как украинцы призывного возраста не могут покинуть пределы своей страны и вынуждены бороться за свободу.

«Мы считаем правильным, что мы вместе в Европе можем ограничить и отсечь туристов из России, и это послужит четким сигналом для (президента) Путина», — заявил он.

Однако Кофод также выступил с совместным заявлением с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, в котором призвал к поиску компромиссов по вопросу о порядке выдачи виз россиянам для въезда в Евросоюз. Глава МИД Дании отметил, что выступает за введение визовых ограниченных в отношении граждан РФ, добавив при этом, что власти страны будут действовать не самостоятельно, а исходя из общих интересов стран Евросоюза.

Против запрета на выдачу виз россиянам также выступали Чехия, Эстония, Польша, Латвия и Литва. Кроме того, правительство Финляндии с начала сентября вдвое сократит прием заявлений на шенгенские визы от россиян, сообщает внешнеполитическое ведомство страны. Их число снизится с 1000 до 500 в сутки.

Один из дипломатов ЕС сказал, что министры иностранных дел могут в принципе согласиться приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это приведет к тому, что россияне будут проходить более длительную процедуру и платить 80 евро вместо 35 за оформление виз ЕС. При этом он отметил, что разногласия этому вопросу слишком глубоки для достижения какого-либо соглашения.

Кремль, в свою очередь, заявил, что призывы к запрету на выдачу виз российским туристам являются последним примером антироссийской повестки дня Запада.

«Шаг за шагом, к сожалению, и Брюссель, и отдельные европейские столицы демонстрируют абсолютное отсутствие разума», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе телефонной конференции с журналистами.

По его словам, это серьезное решение направлено против российских граждан, и Москва не оставит его без ответа. При этом он отметил, что реакция, которая последует за принятием такого решения в Евросоюзе, будет «максимально отвечать нашим интересам и защищать интересы наших граждан».