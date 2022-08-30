«Голос»* получил больше 100 сообщений о нарушениях на выборах за неделю

Активисты «Голоса»* продолжают вести «Карту нарушений» перед сентябрьскими выборами. За неделю с 23 по 29 августа поступило 103 сигнала из 19 регионов. Всего с 9 июля опубликовано 535 сообщений. Дистанционное электронное голосование в Москве, которое проходило на этой неделе, провалилось, добавили эксперты.

Эксперты отмечают, что в одном сообщении могут быть признаки нескольких нарушений. Но самыми «популярными» остаются нарушения правил агитации в СМИ (31 сигнал), злоупотребление административным ресурсом (18), нарушение правил печатной продукции и наружной агитации (13). Также часто фиксируют давление начальства, принуждение и подкуп избирателей — таких сигналов было 12 за неделю. Среди нарушений есть и воздействие правоохранительных органов (9), неправомерные отказы в регистрации и нарушение прав кандидата (8), нарушение прав членов комиссии, наблюдателей, СМИ (8). За две недели до выборов обнаружены нарушения порядка досрочного голосования (4), посягательство на жизнь, здоровье, имущество (3). Еще 18 эксперты внесли в категорию «иные нарушения».

Чаще всего пренебрегают выборным законодательством в Москве — здесь 41 нарушение за неделю. Чаще всего — это давление на неугодных кандидатов. Например, 24 августе за демонстрацию символики «Умного голосования» в соцсетях в столице задержали сразу пятерых кандидатов: Татьяну Касимову, Марию Волох, Полину Лисицину, Анну Шатуновскую-Бюрно и Дмитрия Розенкова. Никите Аркину за эту же «экстремистскую символику» позже назначили арест в пять суток.

Есть сигналы с нарушениями из Краснодарского края (11), Кировской области (10), Удмуртии (7), Омской области (5). В нестоличных регионах также есть давление на оппозиционных кандидатом. Есть факты ограничения в агитации, проблемы с согласованием митингов для оппозиционных кандидатов.

Были на прошлой неделе и «экономные» случаи. В Краснодаре справедливороссы сэкономили на агитации: они использовали агитационные баннеры с прошлых кампаний, прикрепляя к ним плашки с выходными данными текущих выборов.

*«Голос» Минюст России считает «иностранным агентом».