CNN: миссия МАГАТЭ прибыла в Киев

Корреспонденты CNN сообщили о том, что миссии МАГАТЭ прибыла в Киев. Далее группа из 14 экспертов отправится на Запорожскую АЭС.

Среди экспертов организации специалисты из Польши, Литвы, Сербии, Китая, Франции, Италии, Иордании, Мексики, Албании, Северной Македонии. Как писали аналитики Института изучения войны, в группу не вошли эксперты и США и Великобритании: это необходимо, чтобы группу не обвинили в предвзятости. Подобные обвинения, к примеру, использует Иран, выказывал недовольство гражданством участников миссии.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил вчера о том, что мисси в пути.

«Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта в Украине и Европе», — написал Гросси в Twitter. Он лично возглавил миссию.

Росси и Украина обвиняют друг друга в обстрелах станции уже около месяца. Стороны заверили, что обеспечат безопасность миссии МАГАТЭ на объект.