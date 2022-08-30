Силовики готовят против Ройзмана еще одно уголовное дело

Политику Евгению Ройзману готовятся предъявить новое обвинение. По данным 66.ru силовики ищут «публичное оправдание терроризма» (ст.205.2 УК РФ). Сейчас оппозиционера обвинили в «дискредитации армии» (ст.280.3 УК РФ).

Источники издания утверждают, что пока не принято решение о возбуждении нового уголовного дела. Действующий сотрудник свердловского управления полиции, говорил журналистам, что дело Ройзмана «при реальном составе правонарушения является политическим». Однако по его словам у силовиков есть материалы для второго дела, но пока им не дают ход.

Источник также сказал, что в 2022 году Евгения Ройзмана дважды пытались признать «иноагентом», но он не назвал причин, почему такое решение не приняли.

Силовики пришли к Ройзману 24 августа с обыском. Тогда же его задержали на 48 часов по делу о «дискредитации армии». Само производство начали в Москве, но этапировать политика не стали. Суд в Екатеринбурге назначил ему запрет определенных действий. ФСИН уже обвинили его в нарушении меры пресечения.





Фото: URA.RU