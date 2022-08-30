The Insider*: офицеру СБУ, который помог захватить ЧАЭС, предлагают убежище в России

The Insider* сообщил, что офицер СБУ Андрей Наумов может получить убежище в России в обмен на показания против президента Украины Владимира Зеленского. Постановочный суд против Зеленского планируют провести в России: якобы он отдал приказ о геноциде народов Донбасса.



Наумов сбежал из Украины после начала российской «спецоперации», потом жил в Германии некоторое время, а потом пытался выехать из Евросоюза. Его задержали в Сербии 7 июня 2022 года вместе с украинским предпринимателем, гражданином Германии Александром Акстом. Акст был фигурантом многих журналистских расследований о контрабанде в Украине.

Наумов был тесно связан с главой СБУ Иваном Бакановым. СМИ даже называют Наумова «кошельком» Баканова. Наумов руководил Главным управлением внутренней безопасности СБУ с лета 2019 года по июль 2021 года. После бегства из Украины, в мае 2022 года, он лишили генеральского звания. Сейчас в Украине против него расследуют уголовное дело о госизмене: считается, что он помог российским войскам захватить Чернобыльскую АЭС.

В госизмене по поводу событий на ЧАЭС подозревают также офицера СБУ, полковника Валентина Витера: об этом писало Reuters.

Наумов теперь может поучаствовать в постановочном суде над Зеленским. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар. Наумов должен заявить о «геноциде мирного населения Донбасса» якобы по приказу Владимира Зеленского.

Глава МВД Сербии Александр Вулин встретился в Москве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым 23 августа. По словам источников The Insider они обсуждали в том числе судьбу Наумова. Вулин известен тем, что по некоторым данным он передавал российским властям прослушки российских оппозиционеров — часть из них могла стать основой в деле против руководителя «Открытой России»** Андрея Пивоварова.





*The Insider и **«Открытую Россию» власти считают нежелательными организациями.