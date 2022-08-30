«Газпром» сократит поставки во Францию

«Газпром» продолжает сокращать поставки газа в Европу. Теперь уведомление об ограничении поставок получила французская компания Engie, сообщили в Reuters. «Газовая война», начавшись еще весной, снова угрожает отопительному сезону в Европе.

Первые сокращения поставок начались еще весной. Поводы у «Газпрома» были разные: то проблемы объяснили нежеланием оплачивать газ в рублях, то техническими причинами. Новый виток противостояния произошел в июле. По «Северному потоку-1» поставки сократили в последний раз всего до 20% от максимальной пропускной способности. Теперь поставки снова ограничат по трубопроводу с 31 августа до 2 сентября. Причина — снова техобслуживание. В Европе опасаются, что очередной перезапуск российский газовый монополист может сдвинуть.

Французская Engie не сообщает подробностей о характере спора между ней и «Газпромом» по поводу контрактов. С начала боев в Украине поставки Engie сократились до 20%. Однако в компании говорят о том, что приняли меры для исполнения обязательств перед клиентами.

«Совершенно очевидно, что Россия использует газ в качестве оружия войны, и мы должны быть готовы к наихудшему сценарию полного прекращения поставок», — заявила в интервью радиостанции France Inter министр энергетики Франции Агнес Паннье-Рунаше. В Кремле политическое решение по поводу поставок отрицают.

Франция при этом меньше, чем соседи. На Россию приходится около 17% т поставляемого во Францию газа.