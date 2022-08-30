В Ираке опасаются нового гражданского противостояния

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта в Ираке прекратить столкновения. Сегодня в стране объявили нерабочий день после вчерашних протестов, во врем которых погибли около 20 человек.

ООН опубликовала обращение Гутерриша. Он с беспокойством следит за протестами в Ираке, в ходе которых демонстранты вошли в правительственные здания. Он особенно обеспокоен сообщениями о потерях и призывает остановить кровопролитие.

Столкновения протестующих и войск правительства в Багдаде произошли 29 августа. Ночью были взрывы и автоматные очереди, писало Reuters.

Сторонники шиитского имама Муктада ас-Садра захватили штаб-квартиру правительства Ирака. Имам ранее объявил, что уходит из политики — после этого и начались протесты. Ас-Садр говорил, что не может победить коррупцию в шиитских группировках и реформировать их систему управления. Reuters пишет, что он объявил голодовку.

Политическое противостояние между Садром и соперниками-мусульманами-шиитами, которых в основном поддерживает Иран, привело Ирак к очередному витку насилия. При этом страна итак последние десятилетия переживала войны, противостоит санкциям, гражданским беспорядкам и повсеместной коррупции. Среди сторонников ас-Садра есть хорошо вооруженное ополчение. Разные группировки обвинили в столкновениях друг друга. Жители опасаются, что гражданский конфликт вспыхнет с новой силой.