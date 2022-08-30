Close

#Новости

Чита: потерявшая сына в Сирии женщина на пикете просит место в доме престарелых

30.08.2022

Сын работал военным медиком и погиб год назад

ZAB.RU сообщили, что в Чите прошел пикет: 60-летняя Ирина Днепровская просит власти предоставить ей место в интернате для пожилых. Она потеряла сына в Сирии год назад и ей сложно ухаживать за собой. 

Пикет женщина провела у здания краевой администрации. Ее сын был военным врачом, но год назад погиб в Сирии. 

Сейчас ее здоровье ухудшилось. Около года Днепровская просит предоставить ей место в интернате, но пока мест нет. 

«Год прошёл, как сын погиб. Я не прошу у государства ни денег, ни квартиры, я прошу только одно — дайте мне место где-нибудь с уходом, что бы я могла достойно дожить до конца своих дней», — рассказала женщина. 


Фото: ZAB.RU

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.