Чита: потерявшая сына в Сирии женщина на пикете просит место в доме престарелых

ZAB.RU сообщили, что в Чите прошел пикет: 60-летняя Ирина Днепровская просит власти предоставить ей место в интернате для пожилых. Она потеряла сына в Сирии год назад и ей сложно ухаживать за собой.

Пикет женщина провела у здания краевой администрации. Ее сын был военным врачом, но год назад погиб в Сирии.

Сейчас ее здоровье ухудшилось. Около года Днепровская просит предоставить ей место в интернате, но пока мест нет.

«Год прошёл, как сын погиб. Я не прошу у государства ни денег, ни квартиры, я прошу только одно — дайте мне место где-нибудь с уходом, что бы я могла достойно дожить до конца своих дней», — рассказала женщина.

Фото: ZAB.RU