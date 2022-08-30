Независимый депутат Новосибирска сообщила о заявлениях в полицию на комментарии к ее постам

Независимый депутат Новосибирского горсовета Светлана Каверзина сообщила, что на комментарии к ее постам начали поступать заявления в полицию. Это опасно для читателей, поэтому депутат планирует закрыть комментарии. «Желаю нам пережить этот морок. И не сесть», — написала депутат.

Она призвала читателей быть аккуратнее. «Сибирь.Реалии»* уточнили, что одного из ее подписчиков проверяют на «дискредитацию» армии: подробностей Каверзина рассказать не смогла из-за подписки о неразглашении.

«Господа, если следователь говорит, что «да мы все знаем, да имярек уже согласен, что он виноват, вы просто подтвердите, что он такое написал и все», — будьте осторожны, вас дурят. Полиция и следователи не ваши друзья, когда дело касается постов, комментариев, слов, политических дел! Хотя могут усиленно делать вид, что они друзья и даже сами оппозиция — они просто втираются в доверие. Странно, что в наше время надо об этом напоминать, но оказывается, что надо... Со следователем/полицией чем меньше слов — тем лучше», — написала Каверзина.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».