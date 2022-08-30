НГС: в Украине погибли трое жителей Красноярского края

Журналисты NGS24 нашли в районных газетах три сообщения о погибших в Украине военных из Красноярского края. Они погибли еще в июне-июле.

«Сибирский хлебороб» рассказал об Андрее Махмудовом. Ему было 39 лет, он родом из деревни Большой Имыш Ужурского района. Он работал в селе после школы, потом пошел в армию и остался служить по контракту. С 2001 по 2005 год служил на Северном Кавказе, после чего два года работал в охране. В 2007 году он снова пошел служить — но теперь на Камчатку. В Украине, на территории ЛНР, он погиб 2 июля под артобстрелом. У него остались жена и дочь.

«Ленинская искра» опубликовала некролог о Сергее Гнускине. В 31 год он служил сержантом 5-й отдельной железнодорожной бригады. Гнускин родом из села Шунеры Шушенского района. 27 июня он погиб во время строительства понтонной переправы. Вместе с ним были пятеро сослуживцев.

«Емельяновские вести» рассказали о Романе Ижемском из поселка Памяти 13 борцов Емельяновского района. В армию он пошел после Сибирского федерального университета, где отучился на «инженера наземных транспортных технологических средств». С 2018 года он служил старшим водителем 1-го автомобильного взвода роты материального обеспечения. Обстоятельства его гибели неизвестны, но сообщается, что он умер 11 августа.

Всего в Красноярском крае известно о 84 погибших в Украине.