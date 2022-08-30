Reuters: Россия получила от Ирана беспилотники, но с ними есть проблемы

Reuters сообщает, что за последний месяц Россия получила несколько иранских беспилотников. По мнению чиновников США, их планируют использовать в боях в Украине. Но Россия столкнулась с неудачами при их использовании.

По данным США, Россия получит около сотни беспилотников класса «воздух–земля». Российские войска планируют использовать их в Украине для атак с воздуха, радиоэлектронной борьбы и наведения на цели. Но сами аппараты постоянно ломаются, при их использовании возникает множество проблем.

Российские официальные лица не подтверждали сделку о покупке иранских беспилотников. Но США настаивают, что сделка была: журналисты публиковали даже спутниковые снимки, на которых можно заметить беспилотники на аэродроме в Иране, в то время как там были российские официальные лица. В Иран в июле приезжал и президент России Владимир Путин.



