В Челябинске на активиста возбудили второе уголовное дело

В Челябинске активисту Петру Боровинских следствие готовится предъявить обвинение по второму уголовному делу. Первое было о «фейках» о вооруженных силах России (ст. 207.3 УК РФ), пишут «Сетевые свободы». Второе готовят по статье за «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенные в сети интернет» (ч.4 ст.354.1 УК РФ).

Поводом к новому уголовному делу стали антивоенные публикации во «ВКонтакте» от 9-10 мая 2022 года. По мнению следователей, в них были «видеоматериалы, искажающие проведение ежегодного торжественного парада на Красной площади». Максимальное наказание по второму делу может составить 5 лет лишения свободы.