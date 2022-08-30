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#Новости

Участниц Pussy Riot задержали в Швейцарии за попытку нарисовать антивоенное граффити

30.08.2022

Их отвезли в отдел полиции в наручниках, но после отпустили

Марию Алëхину, Люсю Штейн и Тасо Плетнер задержали в Швейцарии. В городе Рубигене они пытались нарисовать антивоенное граффити, сообщает «Медиазона»*.

По словам продюсера группы Александра Чепарухина, их увозили в наручниках, но потом отпустили. Продюсер опасается, что их могут выдворить из страны — об этом говорили в полиции. 

Четвертую участницу группы Ольгу Борисову попросили удалить фото девушек в наручниках: якобы потому, что полицейских фотографировать нельзя. 

Pussy Riot с начала боев в Украине выступали по Европе с концертами. 


Интервью Марии Алёхиной The New Times: Будущее есть у того, кто борется за настоящее. 


*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».




Фото: Ольга Борисова


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