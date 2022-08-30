Участниц Pussy Riot задержали в Швейцарии за попытку нарисовать антивоенное граффити

Марию Алëхину, Люсю Штейн и Тасо Плетнер задержали в Швейцарии. В городе Рубигене они пытались нарисовать антивоенное граффити, сообщает «Медиазона»*.
По словам продюсера группы Александра Чепарухина, их увозили в наручниках, но потом отпустили. Продюсер опасается, что их могут выдворить из страны — об этом говорили в полиции.
Четвертую участницу группы Ольгу Борисову попросили удалить фото девушек в наручниках: якобы потому, что полицейских фотографировать нельзя.
Pussy Riot с начала боев в Украине выступали по Европе с концертами.
Интервью Марии Алёхиной The New Times: Будущее есть у того, кто борется за настоящее.
Фото: Ольга Борисова