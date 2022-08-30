Минобороны России подтвердило контрнаступление ВСУ

Минобороны России сообщило, что «по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского» ВСУ предприняли попытку наступления в Херсонской и Николаевской областях на трех направлениях. По данным министерства, украинские силы понесли большие потери: более 560 военнослужащих.

CNN сообщает, что ВСУ освободили 4 села в Херсонской области: Новодмитровку, Томину Балку, Архангельское и Правдино. Цель ВСУ — Херсон, рассказал журналистам украинский чиновник.



Российская сторона подчеркивает, что очередная «попытка наступательных действий противника с треском провалилась». В министерстве также отчитались об уничтожении 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девяти других боевых бронированных машин и двух штурмовиков Су-25.

Атака началась вчера. Люди эвакуировались в убежища в Новой Каховке, была стрельба в Херсонской области. Украинская сторона сначала подтвердила наступление, но потом не стала уточнять информацию. Российские источники, до заявления Минобороны России, назвали контрнаступление фейком.



