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#Новости

Минобороны России подтвердило контрнаступление ВСУ

30.08.2022

По данным ведомства, украинские силы понесли большие потери

Минобороны России сообщило, что «по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского» ВСУ предприняли попытку наступления в Херсонской и Николаевской областях на трех направлениях. По данным министерства, украинские силы понесли большие потери: более 560 военнослужащих. 

CNN сообщает, что ВСУ освободили 4 села в Херсонской области: Новодмитровку, Томину Балку, Архангельское и Правдино. Цель ВСУ — Херсон, рассказал журналистам украинский чиновник.

Российская сторона подчеркивает, что очередная «попытка наступательных действий противника с треском провалилась». В министерстве также отчитались об уничтожении 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девяти других боевых бронированных машин и двух штурмовиков Су-25. 

Атака началась вчера. Люди эвакуировались в убежища в Новой Каховке, была стрельба в Херсонской области. Украинская сторона сначала подтвердила наступление, но потом не стала уточнять информацию. Российские источники, до заявления Минобороны России, назвали контрнаступление фейком. 



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