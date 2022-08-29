Литва установила ограждение протяженностью 502 километра на границе с Беларусью

Литва завершила строительство ограждения с колючей проволокой на границе с Беларусью. Ее протяженность составляет 502 километра, сообщает агентство LRT.

О завершении строительства отчиталась компания EPSO-G. Представители организации сообщили, что на границе Литвы и Беларуси установлены последние запланированные сегменты ограждения, которое растянулось на 502 километра. В сообщении отмечается, что общая протяженность границы между странами составляет 679 километров, из них более 100 километров проходит по берегам рек и озер.

О необходимости возведения ограждения на границе с Беларусью заговорили после прошлогоднего наплыва нелегальных мигрантов. Литовские власти обвинили Минск в организации миграционного потока и назвали их действия гибридной атакой.