«Вёрстка»: в налете на санаторий с украинскими беженцами в Смоленской области участвовал вернувшийся с фронта контрактник

В начале августа четверо вооруженных мужчин ворвались в социально-оздоровительный центр «Голоёвка» в Рославльском районе Смоленской области, отданный под размещение беженцев из Украины. Как выяснила «Верстка», одним из зачинщиков налета стал контрактник, вернувшийся в отпуск из Украины.

Первыми об инциденте рассказали «Осторожно, новости». В публикации говорилось, что «в Смоленской области четверо вооружённых мужчин (среди них военный) ворвались в пункт размещения беженцев». Издание уточнило, что одним из нападавших оказался ранее судимый за побои 26-летний Никита Гордеев, вместе с ним был его брат и старший лейтенант Таманской дивизии Михаил. Следом о случившемся рассказала Readovka. Там нападение назвали пьяным дебошем.

Корреспонденты «Верстки» решили поговорить с местными жителями, беженцами и нападавшими, чтобы восстановить хронологию событий и разобраться в случившемся. Одним из собеседников издания оказался 25-летний военнослужащий Михаил Горелов, о котором писали «Осторожно, новости». Выяснилось, что он вернулся на родину в отпуск после участия в боевых действиях в Украине. Молодого человека называют «гордостью поселка». Сам он признался «Вёрстке», что по возвращении с фронта ему не оказали необходимую психологическую помощь. Он также заявил, что «не гордится тем, что убивал людей».

Поводом же для вооруженного налёта послужили слухи в посёлке о «неправильном» поведении беженцев, которые якобы «обижали наших» и плохо относились к персоналу. Об этом молодым людям со слов своей матери рассказал 40-летний местный житель Григорий Умалатов. «Хохлы в еду плюют» и «поваров бьют», утверждал он.

В конечном счете Григорий Умалатов, Михаил Горелов, а также двое его одноклассников — Никита Гордеев и Роман Ковалёв, будучи нетрезвыми, отправились в «Голоёвку», чтобы разобраться с обидчиками женщины. С собой они взяли охотничье ружье и пневматический пистолет. Они бродили по первому этажу и стучали в двери комнат с криками: «Мужчины Чернигов — Киев, выходи!». После этого они стали угрожать оружием беженцам и ушли, лишь убедившись, что мужчин из этих регионов в санатории нет.

Следственные органы расценили вооруженный налет как «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ). Компанию молодых людей задержали, а после провели в их домах обыски. Так, у Умалатова нашли патроны для пистолета Макарова, хотя лицензия у него есть лишь на охотничье ружье. Опрошенные местные жители утверждают, что четверо дебоширов по-прежнему находятся на свободе, а Горелов в ближайшее время может вернуться в Украину.