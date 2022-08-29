187-й день боев: главное

Украинские войска прорвали первую линию обороны под Херсоном. Жители Новой Каховки, которая занята российскими войсками, начали переходить в убежища: по информации РИА Новости, началась эвакуация с рабочих мест. Пророссийский глава Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сказал, что украинские войска за последние сутки нанесли более десяти ракетных ударов, пострадали жилые дома и школа.

По данным руководителя объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, 109-й полк ДНР отошел со своих позиций в Херсонской области. Об украинских ударах сообщили и в Мелитополе: по данным РИА Новости, около 17:00 было пять взрывов в районе кинотеатра «Победа».

Однако советник офиса президента Украины Михаил Подоляк попросил пока не распространять информацию и перепроверять источники в условиях гибридной войны, пишет ВВС. Он сказал также, что необходимо дождаться официальной информации. Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что данные о прорыве херсонской линии обороны — фейк.

На Запорожскую АЭС на этой неделе приедет миссия МАГАТЭ. Об этом сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

Запорожская АЭС контролируется российскими войсками с весны. В последний месяц станция подвергается обстрелам. Минобороны РФ и российские официальные лица обвиняют в обстрелах ВСУ: по данным российского ведомства, за последние сутки станцию атаковали с беспилотника. Пророссийский глава Энергодара Владимир Рогов также сообщил, что обстрел вели вплотную к блокам АЭС, снаряд попал в крышу спецкорпуса. В ней, по его информации, хранится топливо для реакторов.

Следственный комитет подтвердил убийство депутата города Голая Пристань Херсонской области Алексея Ковалева. Он перешел на сторону России. Следствие «зафиксирует и расследует обстоятельства совершения преступления в отношении заместителя председателя Херсонской ВГА». В ведомстве сообщают, что он был застрелен в своем доме.

В результате обстрела Николаева погибли два мирных жителя, еще 11 ранены. Украинская сторона обвинила Россию в обстреле гражданских объектов, в Минобороны это отрицают. В утренней сводке в ведомстве сообщали, что удары были по «пунктам управления ВСУ».

The New York Times пишет, что Украина обнаружила тела 300 погибших при обороне металлургического комбината в Мариуполе. По словам украинского чиновника, тела 428 солдат, погибших в ходе 80-дневной осады, были возвращены благодаря переговорам через Международный комитет Красного Креста.

Разведка Британии сообщает, что из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в Украине, министр обороны России Сергей Шойгу отстранен от руководства, а президента России Владимира Путина о ходе «спецоперации» информируют непосредственно оперативные командиры.

В спецслужбе добавили, что российские офицеры и солдаты, имеющие непосредственный опыт участия в боях, вероятно, регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и оторванное от реальности руководство, поскольку наступление России застопорилось. Вполне возможно, предполагают в разведке, что Шойгу долгое время пытался избавиться от своей репутации человека, не имеющего серьезного военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Аналитики Института изучения войны (ISW) комментируют ситуацию на Запорожской АЭС.

Россия и Украина снова обвинили друг друга в обстрелах станции. На Десятой конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия 27 августа Россия заблокировала предложение, направленное на укрепление Договора о нераспространении ядерного оружия, возражая против пункта, касающегося украинского контроля над Запорожской атомной электростанцией.

В ООН на конференции осудили российскую ядерную риторику, провокации на Запорожской АЭС.

По мнению аналитиков, Россия начала реализовывать стратегии, аналогичные тем, которые использовал Иран, пытаясь манипулировать и, возможно, отсрочить миссию МАГАТЭ на АЭС. Сейчас известно, что на Запорожскую АЭС поедут представители нейтральных стран: США и Великобритания, например, из списка специалистов исключены.

По данным украинской стороны, российские военные запугивают сотрудников Запорожской АЭС, чтобы они не сообщали инспекторам МАГАТЭ о нарушениях безопасности, о том что российские власти пытаются ограничить присутствие украинских сотрудников на станции и что в Энергодаре собирают подписи жителей с требованием прекратить украинские обстрелы. Подобные манипуляции с гражданством инспекторов и нападки на «справедливость» инспекций МАГАТЭ — это тактика, которую Иран уже давно использует для препятствий инспекциям МАГАТЭ.