Продюсер «Чикатило» Дмитрий Большаков получил 5,5 лет колонии за взятки при съемках сериала

Щербинский районный суд огласил приговор кинопродюсеру Дмитрию Большакову по уголовному делу о взятках за перекрытие дорог в Москве для съемок сериала «Чикатило». Как сообщает «Вечерняя Москва», ему назначили 5,5 лет колонии.

Суд установил, что Большаков во время организации съемок сериала «Чикатило» по заказу продюсерского центра онлайн-сервиса Okko передавал взятки сотрудникам полиции Дмитрию Смолину и Игорю Файзуллину, которые взамен содействовали перекрытию дорог. Деньги он получал от Андрея Хабарова, который связался с ООО «Кино Групп» от лица Okko.

Кинопродюсер объяснил, что обращался в разные инстанции, для того чтобы получить разрешение проводить съемки на улицах города, однако его попытки не увенчались успехом. По этой причине он решил обратиться «за помощью к полицейским». Те, в свою очередь, получили 7,5 и 8,5 лет колонии.