Два человека погибли и 11 пострадали в результате ракетного удара по Николаеву

Два человека погибли, еще 11 пострадали в результате ракетного удара по подконтрольному Украине Николаеву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

По словам Кима, российские военные стреляют по центру города, в том числе по жилым домам. Всего в течение дня до Николаева долетело 12 ракет, однако выпущено было больше. Информация об этом еще уточняется, добавил чиновник. Мэр Николаева Александр Сенкевич добавил, что на местах обстрела работают спасательные и аварийные службы, а также коммунальщики.

СМИ распространяют видео обстрела Ингульского моста. На опубликованных кадрах видно, что снаряд едва не попал в пассажирский троллейбус.

