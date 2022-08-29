«ИрАэро» запускает в сентябре чартерные авиарейсы, на которые не будут пускать детей до 2 лет

Российская авиакомпания «ИрАэро» в сентябре запускает первый в стране чартерный чайлдфри-рейс по маршруту «Иркутск–Мирный». На борт не будут пускать женщин с детьми в возрасте до 2 лет, сообщил пресс-секретарь перевозчика Николай Бессонов.

«Таково требование заказчика — нефтяной компании. Рейс предназначен для перевозки вахтовиков. Если будут свободные места, мы их будем продавать, но только не для мам с малышами», — рассказал он в беседе с «КП-Иркутск».

В авиакомпании предупредили, что детей не пустят на борт даже в том случае, если пассажирам удастся схитрить при покупке билета. Перевозчик заверил, что есть множество других авиакомпаний, выполняющих рейсы по маршруту «Иркутск-Мирный». Самолеты летают несколько раз в неделю.

