СК подтвердил гибель украинского депутата Ковалева, который перешел на сторону России

Следственный комитет (СК) подтвердил гибель бывшего народного депутата Херсонской области Алексея Ковалева, который перешел на сторону российских властей. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

Накануне об убийстве Ковалева сообщали сразу несколько украинских источников. В частности, советник главы украинской областной администрации Сергей Хлань написал в своих соцсетях, что тело бывшего народного депутата от партии «Слуга народа» и «предателя» обнаружили в Железном Порту. Украинский журналист Андрей Цаплиенко подтвердил гибель Ковалева, уточнив, что его нашли застреленным в собственном доме в оккупированной Голой Пристани.

Наутро о гибели Ковалева также сообщили российские издания Baza и Astra, а затем — первый замглавы облсовета Юрий Соболевский. «Предварительно могу сказать, что скорее всего, эта информация соответствует действительности. То, что известно уже сейчас, позволяет сделать такой вывод», — заявил Соболевский в ответ на вопрос о смерти Ковалева.

СК подтвердил эту информацию, заявив, что следователи «зафиксируют и расследуют обстоятельства совершения преступления в отношении заместителя председателя Херсонской ВГА». По данным ведомства, Ковалева застрелили в его собственном доме. Вместе с ним погибла его девушка.