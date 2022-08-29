Журналиста «Новой газеты» Андрея Заякина задержали по экстремистской статье

UPD: Басманный районный суд Москвы назначил Андрею Заякину запрет определенных действий.

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В Москве полиция задержала журналиста «Новой газеты» и сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина. Его обвиняют в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1, ст. 282.3), сообщает «Новая газета. Европа».

Заякина задержали накануне и оставили на ночь в ИВС на Петровке. В его доме также прошел обыск. Журналисту вменяют финансирование экстремистской деятельности. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил перевод 1000 рублей Фонду борьбы с коррупцией (ФБК)*. Другие обстоятельства дела пока неизвестны.

Басманный районный суд Москвы изберет Заякину меру пресечения сегодня днем. Следствие просит назначить журналисту запрет определенных действий. По предъявленным обвинениям ему грозит до 8 лет колонии.



*ФБК признан «иностранным агентом» и «экстремистской организацией».