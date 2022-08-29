Почти 4,5 тысячи россиян потеряли доступ к своей недвижимости в Эстонии

Более 41 тысячи объектов недвижимости в Эстонии принадлежит россиянам, сообщает ERR. По данным портала, около 4,5 тысяч россиян, «скорее всего, уже лишились доступа к своим владениям» из-за решения эстонских властей ввести запрет на выдачу виз.

Тем 4,5 тысячи россиян, которые могли потерять доступ к своей эстонской недвижимости, необходима виза для посещения страны. У остальных же владельцев имеется вид на жительство. Аналогичная ситуация сложилась и у граждан Беларуси — доступ к своим владениям потеряли по меньшей мере 919 человек.

Вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что россияне, владеющие большим количеством недвижимости на территории страны, угрожают ее безопасности. По его славам, к «уязвимым зонам» относятся приграничные зоны и территории вблизи объектов критической инфраструктуры.

В этой связи Коммусаар предложил ограничить возможность владения недвижимостью в Эстонии для граждан стран, не входящих в Евросоюз (ЕС). По его словам, эстонский МВД уже разрабатывает соответствующий законопроект.

В марте Эстония приостановила выдачу туристических виз гражданам России. При этом 11 августа власти Эстонии приняли решение не пускать на территорию страны россиян, имеющих шенгенские визы, которые были выданы ей же самой.