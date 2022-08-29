В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест на фоне сообщений о прорыве ВСУ

В подконтрольной российским войскам Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест. Об этом РИА Новости сообщил глава пророссийской военно-гражданской «администрации» Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

Как утверждает Леонтьев, за сутки украинские войска нанесли более десяти ракетных ударов, пострадали жилые дома и школа. По его словам, в настоящее время люди массово уходят с рабочих мест в убежища.

Ранее руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что 109-й полк самопровозглашенной ДНР отошел со своих позиций в Херсонской области. В подтверждение этого представители оперативной группировки ВСУ «Каховка» опубликовали видеозапись, на которой неизвестный военный говорит, что украинские войска в понедельник «прорвали первую линию обороны» и ведут массированный обстрел.

Также в «Каховке» заявили, что системы HIMARS уничтожили три моста — Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский. Таким образом, российские войска оказались отрезаны от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма, утверждают в группировке.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что данная информация не соответствует действительности и назвал ее «очередным фейком украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе». По его словам, ВСУ несут «жесточайшие потери и на южном, и на всех остальных направлениях». Тех, кто занимается «имитациями и изготовлением информационных подделок», Аксенов назвал «шайкой наркоманов и преступников».

Накануне Леонтьев обвинил ВСУ в ударах по Новой Каховке. По его словам, украинские войска четырежды обстреляли подконтрольную России территорию из РСЗО HIMARS и комплекса «Точка-У», удары в том числе были зафиксированы в центр и район ГЭС. Всего по городу было выпущено порядка 20 ракет, утверждал он. «Успешно сработала система ПВО. Если бы не ПВО, то была бы катастрофа», — рассказал он РИА Новости.