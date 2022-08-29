Экс-охраннику «Ельцин-центра», нарисовавшему глаза на картине Анны Лепорской, назначили 180 часов работ

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга огласил приговор бывшему охраннику «Ельцин-центра» Александру Васильеву, который пририсовал глаза картине «Три фигуры» авторства Анны Лепорской. Его признали виновным по статье о вандализме и назначили 180 часов обязательных работ и принудительное лечение у психиатра. Об этом сообщает портал It's My City.

Судья заявила, что усматривает в действиях Васильева хулиганские побуждения. Она сослалась на то, что на записях с камер наблюдения видно, что он оглядывался перед тем, как нарисовать глаза на полотне. При том судья признала, что охранник на момент совершения преступления не знал о высокой стоимости картины, которая оценивается в 75 млн рублей.

«Однако судья заявила, что свои действия Васильев осознавал. Со слов судьи, это подтверждается экспертизой»,— передает корреспондент It's My City. Охранник и его адвокат на оглашении приговора не присутствовали.



Напомним, в декабре 2021 года у двух фигур на картине Анны Лепорской, ученицы Каземира Малевича, появились глаза. Выяснилось, что их нарисовал ручкой охранник «Ельцин-центра» Александр Васильев — ветеран войн в Чечне и Афганистане. Впоследствии выяснилось, что он страдает ментальным расстройством после ранений, полученных в ходе боевых действий.

Сам Васильев в интервью изданию E1 рассказывал, что выставленные в «Ельцин-центре» работы ему не понравилась. По его словам, «они оставляли тяжелое впечатление». Глаза он решил дорисовать по просьбе подростков, которые посетили экспозицию.

«Наблюдал, как люди реагируют, и вот смотрю: стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: «Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете». Я их спросил: «Это ваши работы?» Они: «Да». Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!» — рассказал 63-летний охранник.

Васильев признался, что жалеет о совершенном поступке, однако директору Третьяковки Зельфире Трегуловой этого оказалось мало. Несмотря на то, что дорисованные глаза удалось удалить без финансовых потерь для галереи, она потребовала наказать бывшего охранника в уголовном порядке, сообщает «Медиазона»*.

По данным СМИ, стоимость картины «Три фигуры» оценивается в 75 млн рублей. Директор по развитию «Ельцин-Центра» Ольга Жданович оценила нанесенный ущерб в 150-200 тысяч рублей, добавив, что такая сумма для Третьяковской галереи является незначительной. При этом реставратор обладателя предмета искусства установил, что работа подлежит реставрации без какого-либо ущерба — все расходы покрыла страховая компания.

*«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».