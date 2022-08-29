Участники финансового рынка раскритиковали план ЦБ о поддержке финсектора

Участники финансового рынка не оценили план Центробанка о ключевых направлениях его развития до 2025 года. Они направили регулятору свои предложения по доработке документа «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях», который был опубликован для общественного обсуждения, сообщает «Коммерсант». Издание отмечает, что ЦБ едва ли пойдет навстречу участникам рынка, но обещает учесть их пожелания при доработке документа.

Так, свои предложения ЦБ по доработке документа направили Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). В частности, обе организации выступили против создания фонда поддержки сектора, который будет формироваться из их же средств.

Глава НСФР Андрей Емелин считает, что данная инициатива чревата перераспределением потерь от крупных игроков, попавших под санкции, в сторону небольших по капиталу участников финансового рынка, причем без государственного участия. «Поддержка финансовым организациям, попавшим под санкции, должна предоставляться исключительно ЦБ и правительством РФ»,— говорится в письме НСФР. Такой же позиции придерживаются и в НАУФОР.

Кроме того, НСФР и НАУФОР также полностью раскритиковали ESG-повестку. Они указали на то, что она «не имеет отношения к изменениям экономико-политических условий работы финансового рынка и к устранению их последствий». В частности, глава Национального платежного совета Алма Обаева указала, что российским банкам нецелесообразно следовать базельским принципам, которые «комплиментарны для американских банков, очень тяжелы для европейских и нам вообще никак не подходят».

В свою очередь, председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов отметил, что к отказу от международных практик необходимо подходить с осторожностью. По его словам, поскольку Россия сохраняет связи с финансовым рынком дружественных стран, то ей необходимо продолжить интеграцию мировых принципов ПОД/ФТ и ESG. В частности, среди направлений для работы он назвал развитие удаленной идентификации. При этом правила Базельского комитета он также счел неактуальными для РФ.

В НАУФОР, в свою очередь, считают, что ЦБ необходимо отказаться от введения новых ограничений на использование валют «недружественных» стран. Так, ассоциация считает, что возможность расчетов в иностранных валютах должна быть сохранена для расчетов за иностранные финансовые инструменты, обращающиеся на российском организованном рынке.

Участники рынка также призвали отменить некоторые действующие ограничения. В частности, речь идет об ограничениях на инвестирование, использование облигаций, о внебиржевых договорах и ограничениях на размер плеча. Также организации попросили пересмотреть усиление ответственности за нарушение требований в сфере защиты прав инвесторов, уточнить регулирование ЦФА и УЦП, рассмотреть возможность проведения идентификации в целях ПОД/ФТ по поручению других финансовых организаций и разработать план развития индустрии ПИФ.