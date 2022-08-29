Reuters: в Италии может выиграть женщина-лидер ультраправой партии

Reuters пишет, что на сентябрьских выборах в Италии может победить крайне правая активистка Джорджи Мелони. Она может стать первой женщиной премьер-министром в стране. Ее партия никогда не скрывала своих постфашистских корней.

По мнению социологов, партия Мелони может набрать до 25% голосов, при этом на выборах 2018 года результат был всего в 4,3%. Поддержка обусловлена твердой решимостью 45-летней Мелани — лидера партии. Она выиграла свои первые местные выборы в 21 год и стала самым молодым министром Италии. В 31 год, в 2008 году, она получила молодежный портфель в правительстве Берлускони.

У Мелони скромное прошлое — ее воспитывала мать-одиночка в рабочем районе Рима. В 15 лет Мелони присоединилась к активистам местной молодежной секции Итальянского социального движения (MSI), созданного в 1946 году сторонниками фашистского диктатора Бенито Муссолини.

После ее заметил нынешний заместитель главы «Братьев Италии» в парламенте Фабио Пампелли.

«Моей идеей было представить правое правительство, которое не имело ничего общего с (фашизмом) 1930-х годов. Мелани была блондинкой, голубоглазой, миниатюрной, легкомысленной и остроумной. Она также была очень конкретной и не идеологической. Все характеристики, которые нам нужны, чтобы вывести итальянских правых на новый уровень», — сказал Пампелли.

В середине 1990-х MSI преобразовали в Национальный альянс (AN) после слияния с основной консервативной группой, созданной бывшим премьер-министром Берлускони. В 2012 году Мелани и группа членов AN покинули Берлускони и создали «Братьев Италии». Партия сохранила старый символ пламени от MSI, и итальянские СМИ периодически публикуют фотографии с фашистскими символами в офисах некоторых региональных политиков «Братьев Италии».

Мелони отвергает предположение, что ее партия ностальгирует по фашистской эпохе. Она дистанцируется от видео, которое появилось в этом месяце: когда она была подростком и хвалила Муссолини.

«Теперь у меня другое мнение», — комментировала она запись.

По ее мнению, ее партия — подобие Республиканской партии США и Консервативной партии Великобритании.

«Да естественным семьям, нет лобби ЛГБТ, да сексуальной идентичности, нет гендерной идеологии, да культуре жизни, нет бездне смерти. Нет насилию ислама, да более безопасным границам, нет массовой иммиграции, да работать на наш народ, нет крупным международным финансам», — говорила она в своей речи в июне.

Одновременно с этим Мелони выступала с сильным прозападным посланием перед итальянским истеблишментом. Она пообещала увеличить расходы на оборону и взять на себя обязательство противостоять России и Китаю.