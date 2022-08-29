Контрактник после боев в Украине напал на санаторий с беженцами

«Верстка» рассказала о вооруженном нападении 5 августа на социально-оздоровительный центр «Голоёвка» в Рославльском районе Смоленской области. Против мужчин возбудили дело о «хулиганстве». Журналисты узнали, что один из нападавших был контрактником, который вернулся из Украины. Он вместе с товарищами требовал от женщин с детьми «вывести мужей». После того как их убедили, что там нет мужчин с севера Украины, они прекратили дебош. Нападавшие были с оружием и пьяные: власти представили это как бытовой конфликт с местными жителями.

Конфликт начался в местной закусочной, где все нападавшие выпивали. Вместе с ними был 25-летний контрактник Михаил Горелов, который прибыл из Украины в отпуск. Один из участников встречи пожаловался, что беженцы обижали его мать, которая работала в пункте временного размещения поваром. Вооружившись охотничьим ружьем и пневматикой, они решили «разобраться с хохлами».

«После этого оружие приставили к виску самой Марины с вопросами: «Где твой муж? Есть муж? Откуда вы?» Это же пытались выяснить и у её сына. После того как мальчик сказал, что в санатории находятся только беженцы из Луганской, Донецкой и Харьковской областей, мужчины ушли», — рассказывают журналисты.

После происшествия в ПВР усилили охрану. Против нападавших возбудили дело о хулиганстве. Михаил Горелов, как оказалось, получил медаль, но сам он признался, что не гордится тем, что «убивал людей». Свою версию событий он так и не рассказал, но уточнил, что не прошел курс реабилитации у психолога, а его командиры уже «настрадались» из-за этой истории.