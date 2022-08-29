В НАТО обеспокоены активностью России и Китая в Арктике

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Столтенберг считает, что активная деятельность России и Китая в Арктике угрожает Североатлантическому Альянсу. Песков опроверг возможные угрозы, пишет «Интерфакс».

Столтенберг сказал, что НАТО необходимо наращивать свое присутствие в Арктике, инвестировать в морские разведывательные самолеты, «чтобы получить четкое представление о том, что происходит на Крайнем Севере». Он добавил, что Россия вновь открывает в регионе военные базы, размещает вооружение.

По словам Пескова, Арктика — территория хозяйственной и экономической деятельности России. И к словам Столтенберга в Кремле относятся негативно.

«Арктика — это зона нашей экономической, хозяйственной деятельности, зона обеспечения нашей безопасности, собственно, сфера наших жизненных интересов. Взаимодействие с другими странами, тем более с КНР, направлено исключительно на дальнейшее развитие этой Арктической зоны и не может представлять угрозы ни для одной другой страны или объединения», — сказал Песков.

Он добавил, что высказывания Столтенберга свидетельствуют о продолжении политики противостояния Запада и России. Он пообещал, что Москва будет обеспечивать свои интересы «надежным, необходимым образом».