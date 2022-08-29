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#Новости

Уголовное дело о «фейках» про армию возбудили в Петрозаводске

29.08.2022

Подозреваемый публиковал информацию о Буче, Мариуполе и Краматорске «ВКонтакте»

«Сетевые свободы» сообщили, что в Петрозаводске прошел обыск у Рубена Погосяна. Его задержали по подозрению в распространении «фейков» про армию (ст.207.3 УК РФ). 

Поводом к преследованию стали апрельские посты Погосяна о Буче, Мариуполе и Краматорске. Завтра или послезавтра ему выберут меру пресечения: заседание не назначено. 

«Сетевые свободы» добавили, что Погосян стал известен в Петрозаводске после того, как раскрыл информацию о злоупотреблениях сотрудников ИК-9. Сотрудникам колонии следком отказал в возбуждении дела о клевете, а сами сотрудники ФСИН стали обвиняемыми по делу об избиении заключенных. 

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