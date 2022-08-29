«Голос»*: в Твери предлагают по 1000 рублей за голос избирателя

Фото: «Голос»*

Независимый наблюдатель из Твери сообщил, что жители 16 округа нашли на своих подъездах объявление с провокационным текстом: в нем предлагалось получить 1000 рублей за голос. На объявлении был телефон, по которому связались наблюдатели «Голоса»*.

По телефону девушка Елена предложила заключить договор «агитации» и привести друзей.

«Правда «условия» агитации очень уж похожи на банальную скупку голосов», — отметили наблюдатели.

На такую акцию решился действующий депутат тверской городской думы, владелец «частной пивоварни Афанасий», а фактически — владелец партии «Родина» в Твери Вадим Дешевкин. От «Родины» Дешевкин и выдвигается.

«Меня зовут Елена, сейчас я вам расскажу, в чём суть этого объявления. У нас есть кандидат от 14 избирательного округа в Южном, Дешевкин Вадим Николаевич, он ищет себе агитаторов, которые хотели с ним поработать. В чём заключается суть работы: если вы прописаны в Южном, можете сами проголосовать, либо как агитатор — агитировать за нашего кандидата, тем самым подключать большее количество избирателей. За это как раз вознаграждение в размере 1000 рублей мы назначаем», — объяснила Елена наблюдателю.

Деньги обещали передать избирателям после заключения договора. В нем прописаны условия: помимо прочего, от «агитатора» требуют предоставить фотоотчет услуги.









*«Голос» Минюст России считает «иностранным агентом».

