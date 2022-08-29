В Кызыле простились с погибшим в Украине

«Сибирь.Реалии»* сообщила, что около месяца назад в Украине в боях под Херсоном погиб Чингис Сат. С ним простились в Кызыле, ему было 23 года.

Он служил в звании ефрейтора, родился в Кызыле. Сат окончил технологический колледж ВСГУТУ по специальности «Право и социальное обеспечение». Служил в 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Улан-Удэ. В части он был старшим мастером роты десантного обеспечения.

Он увлекался спортом, был кандидатом в мастера спорта по самбо. Погиб 29 июня в районе села Ивановка Херсонской области Украины. Похоронен 24 августа.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».