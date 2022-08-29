Страны Балтии предлагают новые меры для восьмого пакета санкций ЕС

Страны Балтии предложили Еврокомиссии новые санкции в отношении России. Ограничения касаются области торговли и энергетики — их могут включить в восьмой пакет санкций, пишут «Ведомости» со ссылкой на Die Welt.

О новых предложениях рассказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. По его мнению, новые санкции могут коснуться SWIFT, торговли и энергетики. Также он рассказал, что Еврокомиссия рассматривает расширение списка физлиц и юрлиц, которые попадают под санкции ЕС.

«Мы уже внесли в комиссию конкретные предложения по этому вопросу. Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT, а также о том, чтобы внести в санкционные списки еще больше людей и организаций», — сказал Рейнсалу.

Он добавил, что предыдущие санкции эффективны, но их недостаточно. А западные страны должны увеличить поставки оружия Украине. Предложения по санкциям в области энергетики были и ранее, но их отказываются обсуждать в Венгрии. В стране, напротив, планировали закупить у России дополнительный объем энергоресурсов. Согласно принятому в конце мая–начале июня шестому пакету санкций, ЕС откажется от российской нефти к концу года. Но этот отказ будет поэтапным и с некоторыми исключениями.





